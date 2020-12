tmw Castro: "Sta venendo fuori la vera SPAL. Esser tutti a disposizione farà la differenza"

Non solo di Diego Armando Maradona. Nell'intervista rilasciata a TMW, il trequartista della SPAL Lucas Castro ha ovviamente parlato anche del momento - positivo - che sta vivendo la formazione estense: "Abbiamo lavorato tanto con delle difficoltà, il Covid-19 sta segnando il calcio, anche il ritiro è stato molto particolare, ma sono felice perché in questo momento sta venendo fuori la vera SPAL: come ho detto, la pandemia mondiale incide, occorre ora fare molta attenzione e curarsi, perché credo che anche avere tutta la rosa a disposizione, soprattutto in un momento così, possa fare la differenza".