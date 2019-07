TMW - Catania, Monaco più lontano. Possibile permanenza a Perugia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si complica tantissimo la strada del Catania per arrivare a Salvatore Monaco. Il centrale difensivo del Perugia, da tempo nel mirino degli etnei, potrebbe secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, rimanere clamorosamente in Umbria. Il neo tecnico del Grifo Massimo Oddo, infatti, vede nell'ex Salernitana un tassello importante per la squadra.

Difficile, dunque, al momento ipotizzare un addio di Monaco al Perugia. Nel caso se ne riparlerà nella seconda metà di agosto qualora la società del presidente Massimiliano Santopadre dovesse reperire un altro giocatore sul mercato.