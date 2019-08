© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come vi abbiamo raccontato ieri il Torino ha deciso di concedere una stagione in prestito a Vincenzo Millico in Serie B. A tal proposito, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in queste ore si sono avviati i contatti con alcune società di cadetteria fra le quali spicca il Chievo Verona.