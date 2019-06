TMW - Chievo, Pellissier e Campedelli a Piacenza per l'allenatore Dionisi

Fonte: dal direttore Michele Criscitiello

C'è una delegazione del Chievo, e che delegazione dato che conta il presidente Campedelli e il neo-ds Pellissier, a Piacenza per il playoff di Serie C, cominciato qualche minuto fa, tra i padroni di casa e l'Imolese. Proprio in direzione di quest'ultima squadra sono rivolti gli occhi dei due uomini clivensi, ed in particolare all'uomo che siede sulla panchina: Alessio Dionisi. Ex Borgosesia e Fiorenzuola, è una delle idee per la panchina del Chievo nella prossima stagione, e stasera avrà la possibilità di far colpo. Con loro anche l'intermediario De Giorgis.