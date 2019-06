TMW - Chievo, tre club di Lega Pro su Alessandro Confente

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Andrea Rosito

Si profila un'altra avventura in Lega Pro per Alessandro Confente, portiere classe 1998 di proprietà del Chievo Verona nell'ultima stagione in prestito alla Reggina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore piace ad Alessandria, Piacenza e Robur Siena. Al Chievo la scelta della piazza migliore per la valorizzazione del giocatore.