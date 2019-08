Fonte: Raimondo De Magistris

Il Cittadella avrebbe trovato l'erede di Alberto Paleari, portiere classe '92 corteggiato da tempo dal Torino, qualora dovesse partire in quest'ultima settimana di mercato. Si tratterebbe, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, di Ivan Provedel, classe '94, in uscita dall'Empoli. Sono previste novità nei prossimi giorni.