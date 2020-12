tmw Cittadella decimato dal Covid-19: possibile il rinvio della gara contro la Reggina

Il Cittadella è decimato dal Covid-19 e, al netto della partenza per la Calabria, non è scontata la disputa del match odierno contro la Reggina, valevole per la 13^ giornata del campionato.

Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il confronto, che inizierebbe alle 14:00, potrebbe anche essere rinviato a data da destinarsi: da capire, altrimenti, se sarà posticipato a livello di orario, ma sembra certo che non prenderà il via per l'orario inizialmente stabilito. Attese notizie.