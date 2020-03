tmw Coronavirus, da martedì possibile quarantena per il Cosenza: la situazione

Pullman da Cosenza a Lamezia Terme, poi in aereo verso Bergamo. Questa la tappa del Cosenza per raggiungere Verona in pullman in vista della partita di domani sera contro il Chievo. In condizioni normali sarebbe un viaggio come un altro. Non in tempi di Coronavirus. Per tornare in Calabria Riviere e compagni partiranno da Treviso, altra zona rossa proprio come la Lombardia. E così da martedì dovrebbe essere disposta la quarantena per calciatori, staff tecnico e dirigenza al seguito come da ordinanza del governo e regionale. Resta da capire come si giocherà in occasione del prossimo turno. Salvo sorprese domani Chievo e Cosenza intanto scenderanno in campo...