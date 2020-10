tmw Cosenza-Baez, prove di rinnovo fino al 2023

Jaime Baez e il Cosenza, prove di futuro ancora insieme. Contatti in corso per il rinnovo con adeguamento dell’ingaggio. Si va verso un’intesa fino al 2023. Sviluppi nelle prossime settimane. Baez-Cosenza, lavori in corso per continuare insieme...