© foto di Andrea Rosito

Il Cosenza getta le basi per il futuro. Piero Braglia ha raggiunto l’accordo per il rinnovo di un altro anno. Intesa totale fino al 2020. Manca solo una formalità burocratica, ossia la firma del Presidente Guarascio che arriverà nei prossimi giorni. Proprio come Bruccini e Idda, anche loro in odore di rinnovo fino al 2020.

E si lavorerà per la permanenza di Carlos Apna Embalo, che formalmente farà ritorno al Palermo e servirà un nuovo accordo per rinegoziare l’eventuale nuovo contratto con il club calabrese. Lavori in corso a Cosenza, da Braglia ai rinnovi fino al futuro di Embalo...