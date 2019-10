TMW - Cosenza, Legittimo verso il rinnovo

© foto di Andrea Rosito

Matteo Legittimo e il Cosenza, avanti insieme. Il difensore proseguirà la sua esperienza in Calabria agli ordini di Braglia. Parti vicine al rinnovo del contratto fino al 2021, la prossima settimana può essere quella giusta per formalizzare l’accordo. Legittimo-Cosenza, prolungamento in arrivo...