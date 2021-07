Catanzaro, sfuma l'arrivo di Legittimo. Il difensore potrebbe tornare al Cosenza

vedi letture

Nonostante sembrasse tutto fatto il difensore Matteo Legittimo non vestirà la maglia del Catanzaro che gli aveva proposto un biennale. Il difensore, come riporta cosenzachannel.it, avrebbe infatti cambiato idea e preso tempo per valutare altre ipotesi fra cui potrebbe esserci anche il Cosenza, il club con cui ha giocato fino al termine della stagione passata. Il rossoblù infatti potrebbero muoversi per il giocatore specialmente se dovesse concretizzarsi il ripescaggio in Serie B.