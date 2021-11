ufficiale Fidelis Andria, colpo d'esperienza in difesa. Ha firmato Legittimo

vedi letture

La Fidelis Andria ha annunciato un importante colpo in difesa. Nella giornata di oggi infatti Matteo Legittimo, classe '89 lo scorso anno al Cosenza ha firmato il contratto che lo legherà al club pugliese e si è messo subito agli ordini del tecnico Ginestra in vista del campionato di Serie C.

"Vengo ad Andria conscio delle difficoltà di questo momento per la Fidelis – ha spiegato Legittimo al sito ufficiale del club – ma altrettanto sicuro di poter dare una grande mano per raggiungere l’obiettivo salvezza. Inutile dire che tornare in Puglia per me è una bellissima sensazione ancor di più in una piazza così storica e prestigiosa come quella andriese. Negli occhi ho ancora lo spettacolo sugli spalti del derby contro il Bari. Ora sotto con il lavoro".