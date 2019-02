© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ore calde a Cremona dopo la sconfitta di ieri contro la Salernitana. Possibile vertice societario in giornata per valutare il futuro di dirigenza e allenatore. Ci sono stati contatti con Serse Cosmi e un altro nome valutato è quello di Alfredo Aglietti (che ad Ascoli era presente in tribuna con tutto il suo stafff). Il ritorno di Mandorlini è un’idea, ma al di là delle discrepanze con il ds Rinaudo, anche il Cavaliere Arvedi non sembra orientato a prendere in esame questa come prima soluzione per via di alcune divergenze caratteriali. Potrebbe cambiare anche il direttore sportivo: oltre Sean Sogliano c’è l’idea Nereo Bonato. La Cremonese prova a risalire la china approfittando del turno di riposo. E oggi è una giornata importante...