© foto di Chiara Biondini

Andrea Mandorlini torna sul mercato. L’allenatore ha risolto il contratto che lo legava alla Cremonese, da dove è stato esonerato l’anno scorso per incomprensioni con l’ex ds Leandro Rinaudo (poi esonerato anche lui in favore di Nereo Bonato). C’è la risoluzione consensuale del contratto, Mandorlini intanto gira e si aggiorna. In attesa di tornare protagonista su una panchina...