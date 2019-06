TMW - Cremonese, si stringe per Antenucci e Brugman

Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Cremonese lavora per costruire la squadra per la prossima stagione. Come raccolto dalla nostra redazione, la formazione grigiorossa starebbe spingendo su due nomi in particolare. Il primo è Mirco Antenucci, attaccante 34enne della SPAL. Il secondo è Gaston Brugman, centrocampista del Pescara.