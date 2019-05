© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo una prima parte di stagione complicata e un interregno con Massimo Oddo, il Crotone nel finale di stagione ha portato a casa una salvezza importante per il futuro della società calabrese. Venticinque punti nelle ultime 15 giornate sono la riprova che l'aver affidato nuovamente la panchina a Giovanni Stroppa è stata la scelta giusta per gli squali. Un rapporto, quello che con il tecnico ex Foggia, destinato a continuare. Le parti una volta terminato il campionato si sono parlate e hanno deciso di continuare assieme, anche per il campionato 2019/2020, forti di un accordo valido fino al prossimo giugno.