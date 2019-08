© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Crotone a lavoro sul mercato. L’ultima idea è Thomas Heurtaux, difensore svincolato dopo l’esperienza in Turchia. Per l’attacco venerdì dovrebbe arrivare l’intesa annuale con Maxi Lopez, mentre per la difesa il club calabrese si muove per Heurtaux. Difesa e centrocampo grandi firme, il dg Vrenna e il ds Ursino sono al lavoro...