Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Federico Gaetano

Quella di domani sembra la giornata ideale per far sì che si chiuda lo scambio di portieri in cantiere in queste ore tra Foggia e Perugia. Da una parte la società pugliese accoglierebbe Nicola Leali, attualmente chiuso da Gabriel in Umbria, e invece spedirebbe agli umbri l'esperto Albano Bizzarri, messo sulla lista dei partenti dai Satanelli. Secondo quanto appreso da TMW, domani lo scambio dovrebbe andare in porto.