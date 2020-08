tmw Empoli, al via rivoluzione. E spunta anche il nome dell'ex Juve Fusco come Ds

Che a Empoli sia in atto una rivoluzione, dopo la stagione non positiva che si è conclusa ieri ai quarti di finale dei playoff, è cosa nota.

E il primo a farne le spese pare sia il Ds Pietro Accardi, prossimo all'addio. E' quindi aperta la corsa alla poltrona di Ds, con il club che starebbe sondando il terreno per Roberto Gemmi, ma quello del direttore del Pisa non è l'unico nome al vaglio: come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, in lizza c'è anche Filippo Fusco, fresco di addio con la Juventus, dove ha gestito la formazione U23.