tmw Empoli, Bandinelli: "Lo scorso campionato ci serva di lezione per il futuro"

Una stagione, quella passata, non fra le più esaltanti per l'Empoli, che arrivava dalla retrocessione dalla A e, dopo vari cambi in panchina, ha mancato la promozione. Di quello che è stato il campionato 2019-2020, ai microfoni di TMW, ne ha parlato il centrocampista azzurro Federico Bandinelli: "A livello personale, lo scorso anno sono partito bene, le prime gare furono buone, poi dall'espulsione contro il Pordenone, tre giornate in un momento delicato per la squadra, le cose si sono messe un po' in salita. Durante il lockdown, però, ci siamo preparati alla grande, e nel finale di stagione abbiamo tutti dato il meglio di noi, me compreso: peccato non sia finita come speravamo. Ma deve servirci da lezione per il futuro".

Aggiungendo poi: "Lo scorso anno la squadra veniva da una retrocessione, eravamo quasi tutti nuovi e ci serviva tempo per conoscersi, nei pregi e nei difetti: a ogni modo è stato un buon bagaglio di esperienza per questa stagione".