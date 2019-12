Fonte: dal nostro inviato Andrea Piras

Il centrocampista dell’Empoli Karim Laribi ha parlato del momento negativo del club toscano dopo la sconfitta in casa dell’Entella: “Non siamo quelli di inizio stagione, inutile negarlo. Non stiamo proponendo, non stiamo lottando come facevamo mesi fa e dobbiamo ritrovare quella serenità e quell’agonismo che avevamo nelle prime uscite quando giocavamo e ci divertivamo. Dobbiamo diventare più cattivi, giocare semplici e superare questo blocco mentale che non ci permette di essere liberi e sciolti. Non c’è una gara, un giorno o una situazione in cui la situazione si è ribaltata, ma adesso c’è un accumulo di partite che non ci permette di far bene ed essere quelli che siamo sempre stati. - continua Laribi in zona mista - Abbiamo iniziato anche benino poi abbiamo subito due gol in due occasioni evitabili e nella ripresa abbiamo creato poco nonostante la reazione. Loro non si sono mai avvicinati alla nostra area di rigore anche quando sono rimasti con un uomo in più”.