TMW - Empoli, per l'attacco c'è l'idea Nicastro: piace a Bucchi

© foto di Federico Gaetano

Christian Bucchi, tecnico dell'Empoli, inizia a studiare la rosa azzurra e a pensare ai primi nomi per la squadra che verrà. Tra quelli caldi per l'attacco c'è Francesco Nicastro che è libero dopo la mancata iscrizione in Serie C del Foggia: sul giocatore tanti club, anche il Carpi e non soltanto. Però Bucchi, che lo ha già allenato con successo a Perugia e che lo seguiva anche per il Sassuolo, vuole Nicastro in azzurro.