Ufficiale Innesto d'esperienza per l'attacco della Vis Pesaro: Nicastro ha firmato un triennale

La Vis Pesaro 1898 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive di Francesco Nicastro dall’U.S. Città di Pontedera. Il calciatore ha firmato un contratto triennale.

Mancino di piede e dotato di buona fisicità, Nicastro è un attaccante veloce e strutturato che possiede un tiro forte e preciso, oltre a un ottimo colpo di testa. La punta centrale è il suo ruolo naturale ma non disdegna le fasce, da dove è abile a fornire assist e cercare la conclusione.

Nicastro arriva a Pesaro con un background calcistico di oltre 300 partite tra i professionisti, giocate tra Serie B e Serie C. La sua carriera inizia a Catania, in Primavera, dove dopo ottime prestazioni esordisce anche in prima squadra, ai quarti di Coppa Italia contro la Roma. In seguito, il classe 1991 parte in prestito in Lega Pro Seconda Divisione, indossando le maglie di Pisa, Milazzo e Bellaria prima di essere acquistato dal Rimini. Nel 2014 firma con la Juve Stabia: 19 gol e 4 assist in 67 presenze valgono la chiamata della Serie A. Arriva a Pescara nell’estate del 2016, ma è in Serie B che dimostra il suo valore: prima in prestito a Perugia (9 gol e 4 assist in 32 presenze) e poi a Foggia (4 gol e 3 assist in 28 presenze). Dopo un nuovo prestito alla Ternana, l’attaccante si trasferisce a Catanzaro nella stagione 2019/2020, rimanendoci solo per 6 mesi prima di accasarsi a Padova, in Serie C. Nel 2022 firma con il Pontedera, dove va in rete 19 volte in 56 partite. Nella sua nuova avventura in biancorosso indosserà la maglia numero 9.