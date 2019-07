TMW - Empoli, Plescia verso il trasferimento al Renate

Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova avventura in Serie C per Vincenzo Plescia, attaccante scuola Palermo di proprietà dell'Empoli. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore classe 1998 è vicino al Renate. Plescia (21) lo scorso anno ha militato in prestito al Gubbio.