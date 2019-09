Fonte: dalla nostra inviata Claudia Marrone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dell’Empoli Simone Romagnoli ha parlato dopo la vittoria sul Perugia in zona mista: “Siamo contenti non solo del risultato, ma anche dell'organizzazione di squadra, un aspetto molto importante sul quale stiamo lavorando tanto e che ora è migliorato molto. Iniziamo sempre le gare con ottimismo, con la convinzione di poterle vincere, ma poi è chiaro che la gara in sé ti dice cosa fare. - conclude Romagnoli – Ovviamente non dobbiamo dire che siamo stati bravi, né guardare ai punti. C’è ancora tanto da migliorare, ma è importante avere una continuità di gioco”.