Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Scatto dell'Empoli per Leo Stulac: c'è l'accordo per il trasferimento del centrocampista del Parma in azzurro, lo sloveno sarà il primo rinforzo per Bucchi, nuovo tecnico dei toscani. Accordo chiuso nonostante l'inserimento nelle ultime ore della Cremonese: dopo un solo anno di massima serie, il giocatore tornerà dunque in serie cadetta per aiutare il club di Corsi nella risalita.