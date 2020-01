TMW - Entella, Boscaglia: "Oggi era importantissimo non perdere"

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Piras

Il tecnico della Virtus Entella Roberto Boscaglia ha parlato in sala stampa al termine del match pareggiato contro la Cremonese. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di TMW:

"Oggi era importante vincere ma era importantissimo non perdere. Oggi sapevamo che sarebbe stato difficile, contro una squadra forte che aveva bisogno di punti. La sfortuna ha voluto che avessimo avuto gli assenti in una sola gara ma ero convinto che chi sarebbe entrato in campo avrebbe dato il massimo. Devo fare i complimenti alla squadra. Devo dire che prendere gol dopo pochissimo poteva uccidere la squadra e invece i ragazzi sono stati in partita bene, hanno reagito, hanno sfiorato il pari prima e poi hanno segnato. E’ stata una partita bella, tosta e maschia. Ci portiamo a casa un punto molto importante".

Nel primo quarto d’ora patito la fisicità della Cremonese?

"Ci siamo intestarditi a giocare dentro al campo ma loro erano di più in quella posizione. Noi abbiamo tenuto benissimo il campo".

Mazzitelli centrale di centrocampo per dare più fisicità?

"Sì. Sapevamo che non avrebbe avuto i novanta minuti e far giocare Toscano mezzala con più gamba e spostare Mazzitelli al centro ci ha permesso di fare più filtro sui palloni che loro giocavano".

Il mercato?

"Dovevamo fare pochi innesti, manca ancora qualcosina ma la società sta lavorando. Aspettiamo".

Quanto è importante De Luca

"E’ il De Luca che io ricordavo da avversario. Mi sembrava assurdo che avesse quell’involuzione degli ultimi anni. E’ in fiducia, i compagni lo sanno, è un giocatore che sta correndo tanto . Deve continuare così, non deve mollare un attimo e se lui sta sul pezzo e se lui resta concentrato è un top per la categoria. Mi aspetto queste cose da lui"