Rinforzo in difesa per la Feralpisalò. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club gardesano ha raggiunto l’accordo con l’Atalanta per l’approdo in verdeblu di Fabio Eguelfi, che chiuderà così la sua avventura a Frosinone, dove ha militato (in prestito) nella prima parte di stagione.