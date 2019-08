© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Doppio colpo del Frosinone dall'Atalanta. In Ciociaria arrivano infatti in prestito il centrocampista svizzero Nicolas Haas (in foto) e il laterale Francesco Eguelfi. Ecco quanto si legge nei due comunicati ufficiali del club laziale:

"Il Frosinone Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Nicolas Haas. Il centrocampista svizzero classe ’96 arriva a titolo temporaneo dall’Atalanta.

Il Frosinone Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Fabio Eguelfi. Il difensore classe ’95 arriva a titolo temporaneo dall’Atalanta".