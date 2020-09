tmw Frosinone, il Livorno mette nel mirino Iacobucci per la porta

Sembrava alla ricerca di un portiere under il Livorno, ma i continui tumulti nel club amaranto portano a decisioni forse diverse. Stando infatti a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club labronico avrebbe messo nel mirino il portiere del Frosinone Alessandro Iacobucci, ma la trattativa non pare a ora essere in discesa. Il tempo stringe, ma Dal Canto ha dichiarato che gli elementi attualmente in gruppo bastano: resta quindi da vedere quella che sarà la scelta finale del club, che potrebbe comunque tentare l'assalto al classe '91.