Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fatta per Matteo Ardemagni a Frosinone, sulla base di un contratto di due anni e mezzo: questo, quando raccolto da TuttoMercatoWeb.com. Il calciatore si trasferirà quindi in Ciociaria a titolo definitivo, lunedì la presentazione; ad Ascoli invece, per rimpiazzare il classe '87, andrà Marcello Trotta, in prestito fino a giugno.