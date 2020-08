tmw Frosinone, si riaccende l’ipotesi Angelozzi

Guido Angelozzi sta per lasciare lo Spezia. In Liguria è in arrivo Mauro Meluso. E così il dirigente catanese torna ad essere un’idea per il Frosinone. Contatti nelle prossime ore. Il Frosinone ripensa ad Angelozzi....