Marco Silvestri, portiere classe '91 del Verona, è sempre più al centro dell'attenzione. Nelle ultime due partite è stato uno dei grandi protagonisti della sua squadra e in particolare contro il Foggia ha parato il terzo rigore in questa stagione. Rendimento più che positivo in questa annata per Silvestri che peraltro aveva già fatto vedere le sue qualità anche nel periodo al Leeds dal 2014 al 2017. Adesso l'obiettivo del portiere, di chi lo segue e del Verona è quello di proseguire tutti insieme e di raggiungere l'obiettivo della serie A. Silvestri ha un contratto col Verona fino al 2021 e alla ripresa della preparazione è previsto anche un contatto tra le parti perché l'intenzione del club pare proprio quella di legarsi ancor di più a Silvestri.