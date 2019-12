© foto di Federico Gaetano

Brutta sconfitta per la Juve Stabia tra le mura amiche. A trionfare al Menti è il Frosinone per 2-0, grazie ai goal di Beghetto, al decimo di primo tempo, e di Ciano su calcio di rigore al novantesimo.

A fine gara il tecnico gialloblù, Fabio Caserta, è dispiaciuto per la seconda sconfitta consecutiva: "Abbiamo fatto il massimo. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Avevamo troppe assenze ed è stato difficile preparare questa gara. Per giunta avevamo difronte un gruppo di giocatori di serie superiore. Abbiamo preso goal dopo dieci minuti e abbiamo provato a recuperarla. Purtroppo c'è il rammarico di non potere contare su tutta la rosa. Siamo falcidiati dagli infortuni. Dobbiamo comunque continuare a pedalare e lavorare a testa bassa. Il nostro obiettivo è la salvezza e lotteremo fino alla fine per mantenere la categoria".