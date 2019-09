© foto di Federico Gaetano

Ancora sconfitta la Juve Stabia tra le mura amiche. Un 1-0 contro il Cittadella che ha suscitato l'ira e le proteste del pubblico stabiese contro i propri beneamini e contro il tecnico Caserta. Vista la situazione difficile, a fine gara, a parlare è il ds della Juve Stabia Polito : "Ho costruito io la squadra ed è giusto che mi prenda tutte le responsabilità. Ci metto la faccia, come ho sempre fatto nei momenti di difficoltà. Non ci aspettavamo un inizio così difficile. Chiedo scusa a nome di tutti per quello che sta succedendo. Confermiamo la fiducia nel tecnico Caserta. Con lui e tutti i nostri ragazzi ne usciremo. Ringrazio il pubblico perché anche oggi ci ha sostenuto fino all'ultimo minuto. Budget adeguato alla B? Mi hanno messo a disposizione il giusto budget per una squadra che si deve salvare. Da domani la squadra è in ritiro. Mercato degli svincolati? Abbiamo 29 giocatori in rosa, ci fidiamo dei nostri calciatori".