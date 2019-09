Al termine di Juve Stabia-Pisa, in rappresentanza della società stabiese, Gianni Improta, parla di mercato e dei torti arbitrali subiti nelle ultime due gare: "La città ha bisogno della B ed è stato bello poterla riabbracciare. Cercheremo di tenercela stretta. La squadra si impegna, ma gli episodi ci hanno danto contro in queste due partite. Proveremo a reagire. Polito ha fatto un ottimo lavoro e sa cosa serve a questa squadra. Domani, penso, ci sarà una bella notizia. La gara di oggi è stata condizionata da alcuni episodi. Un goal di Di Gennaro regolare annullato e il goal su punizione che si poteva evitare. Gli episodi purtroppo incidono quando c'è tanto equilibrio. Vedasi anche il rigore di Empoli inesistente. Il goal annullato oggi grida vendetta, se poi viene annullato dallo stesso arbitro che ci danneggiò a Bassano nei play off di qualche anno fa è ancora peggio. Abbiamo subito dei torti, ma non ci abbattiamo e reagiremo. La squadra è stata rinnovata e stiamo cercando di trovare la giusta organizzazione".