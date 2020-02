TMW - Juve Stabia, Russo: "Guardiamo al futuro con fiducia"

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Losapio

Prima dell’inizio della cerimonia degli Italian Sport Awards, ha parlato Danilo Russo, portiere della Juve Stabia: “Il nostro obiettivo è e rimane la salvezza, per cui, finché non abbiamo raggiunto 43-45 punti, ci guardiamo sempre dietro: abbiamo però più consapevolezza nei nostri mezzi, più cattiveria, quella che ci è mancata nelle prime partite. Provedel? Con il suo arrivo continua la concorrenza tra i pali, come c’era con Branduani: io sono ai box per un lieve acciacco muscolare ma al mio rientro la scelta sarà del mister”.

Nota sulla classifica: “Guardiamoci alle spalle, anche se abbiamo occhi speranzosi per il futuro, abbiamo fatto finora un campionato importante e vedremo quello che succederà. Non sbilanciamoci, è il primo anno di B dopo anni di C”.