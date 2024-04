Ufficiale Giugliano, rinforzo tra i pali. Scognamiglio firma sino al termine della stagione

vedi letture

Rinforzo di fine stagione per il Giugliano, formazione del Girone C di Serie C che, attraverso una nota ufficiale ha fatto sapere "di aver acquisito il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Aniello Scognamiglio. Il portiere, classe 2004, ha firmato un accordo fino al termine della stagione".

Un rinforzo che probabilmente arriva a seguito dell'infortunio di Danilo Russo, che ha accusato un problema fisico in occasione dell'ultimo match, giocato contro il Monopoli.

Svincolato da dicembre dopo l'avventura con la Palmese in Serie D (Girone H), dove non ha però avuto particolare titolarità, Scognamiglio, dopo le giovanili tra le fila del Foggia, ha avuto esperienze in quarta serie, ma si trova alla sua prima tra i professionisti.