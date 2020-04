tmw La Serie B riparte? La posizione del Trapani: strutture da adeguare alle richieste

Viaggio di TuttoMercatoWeb.com nella Serie B che attende di conoscere il proprio destino. Tra favorevoli, contrari e protocolli sanitari che fanno discutere

Anche per il club siciliano il momento attuale è di attesa delle delibere necessarie dalle autorità e della stessa Lega di Serie B per la ripresa delle competizioni. Le strutture devono essere approntate per l’attuazione dei protocolli sanitari richiesti dalla FIGC e occorrerà reperire anche un albergo per far alloggiare la squadra e lo staff per il ritiro come previsto dalle norme.