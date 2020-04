tmw La Serie B riparte? La posizione della Cremonese: a favore ma solo con giuste certezze

vedi letture

Viaggio di TuttoMercatoWeb.com nella Serie B che attende di conoscere il proprio destino. Tra favorevoli, contrari e protocolli sanitari che fanno discutere

La società grigiorossa, di base in una delle regioni più colpite dall'epidemia di Coronavirus, è da considerarsi favorevole alla ripartenza, ma solo se sarà garantita senza margini di dubbio la salute dei tesserati e del personale in servizio per la realizzazione dell'evento. Sul fronte delle strutture non ci sono problemi di spazi per la realizzazione di tutti i protocolli e per i prossimi giorni è già stata programmata un'ulteriore sanificazione degli ambienti per fari trovare pronti qualora venisse decretato il il nuovo via alla Serie B.