Novità in arrivo per Franco Lepore. Il jolly del Lecce, negli ultimi tempi impiegato da Liverani anche in veste di esterno difensivo, potrebbe lasciare il Salento entro la giornata di giovedì e accasarsi altrove per garantirsi maggior minutaggio. L'esperto trentatreenne, tra i protagonisti della promozione in B dei giallorossi, ha collezionato appena quattro presenze e sta approfondendo il discorso con tre club che hanno bussato alla porta del procuratore per chiedere informazioni. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione ci sarebbero Cosenza e Ascoli in cadetteria, occhio però anche al sondaggio in serie C della Viterbese del presidente Camilli.