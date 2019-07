TMW - Livorno, in difesa arriva "bomber" Coppola. In tre anni 14 gol di testa

Colpo per la difesa del Livorno. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club labronico in queste ore ha definito per l'arrivo di Alessandro Coppola, centrale classe 2000. Un innesto molto particolare per la formazione di Roberto Breda: Coppola, alto 2.02 è infatti riuscito a segnare nelle ultime tre stagioni fra il settore giovanile granata e il Sondrio in Serie D ben 14 gol. Tutti di testa.