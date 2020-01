© foto di Federico De Luca

Michel Morganella e il Livorno, prove di addio. La classifica amaranto piange e il club pensa al futuro con dei giovani da valorizzare. Morganella e la società sono in contatto per la risoluzione del contratto. Possibile addio condiviso, Morganella e il suo entourage si guardano intorno alla ricerca di un nuovo progetto e una nuova opportunità. E il Livorno prova a ringiovanire la squadra anche in ottica futura...