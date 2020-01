© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oltre 50 partite in carriera in B, 8 in questa stagione, Andrea Gasbarro del Livorno è uno dei centrali difensivi con maggiori estimatori in C. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, sul classe '95 ci sarebbe il Monza e anche il Bari con il tecnico Vivarini che lo stima da tempo.