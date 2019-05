TMW - Livorno, rinnovo per Breda. Nuovo accordo biennale per il tecnico

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Fumata bianca per il rinnovo di Roberto Breda con il Livorno. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il tecnico ex Perugia, Entella e Ternana nella giornata di oggi avrebbe trovato l'accordo con la società del presidente Spinelli per continuare la sua avventura al 'Picchi'.

Breda siglerà con gli amaranto un nuovo accordo biennale.