© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'intervista rilasciata a TMW Magazine, il talento dell'Empoli e della Nazionale Davide Frattesi ha parlato anche del suo trascorso alla Roma, e del rapporto che lo lega alla famiglia De Rossi. Prima raccontando di Alberto: “E’ stata una persona che mi ha dato tanto, con lui in Primavera abbiamo vinto la Coppa e Supercoppa italiana, e da li ho fatto il salto in prima squadra”.

In quella prima squadra dove ha conosciuto il suo idolo, Daniele De Rossi: “Buon sangue non mente, è un figlio degno del padre. Per me Daniele è un punto di riferimento in campo e fuori dal rettangolo verde, mi ha preso nella sua ala protettiva e mi ha aiutato a crescere. Ha una marcia in più, ti brontola quando serve, però con garbo, ma soprattutto ti incoraggia”.