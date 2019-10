TMW - Melchiorri-Pescara, la posizione del Perugia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Federico Melchiorri e il Pescara, voci di mercato ricorrenti. Ma al momento una situazione in stand by, l’attaccante ha un contratto in scadenza con il Perugia che potrebbe dare spazio a diverse interpretazioni. Ma la società del Presidente Santopadre sembra serena forte di un’opzione a proprio favore per il prolungamento del contratto di Melchiorri per un’altra stagione sportiva. Un argomento che verrà approfondito nei prossimi mesi. Nessun pericolo di perdere volontariamente Melchiorri a zero. Nei tempi giusti, probabilmente, verrà affrontato l’argomento rinnovo. Al momento Melchiorri e il Perugia vanno avanti insieme...