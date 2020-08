tmw Modena, si insiste per Corazza. Ma l'offerta non soddisfa la Reggina

Il Modena continua a seguire Simone Corazza, classe '91, per rinforzare il proprio attacco nella prossima stagione e puntare ai piani altri del girone. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com l'offerta presentata alla Reggina per il cartellino del centravanti non soddisfa ancora le richieste dei calabresi. Serviranno quindi nuovi contatti nei prossimi giorni per provare a portare all'ombra della Ghirlandina il Jocker.