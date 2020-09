tmw Monza, Marin arriva in prestito con diritto di riscatto. Atteso domani per la firma

Arrivano aggiornamenti in merito all'acquisto del Monza di Antonio Marin, esterno offensivo classe 2000 della Dinamo Zagabria. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore approderà alla corte di Cristian Brocchi in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di promozione in Serie A del sodalizio brianzolo. Marin è atteso domani per la firma sul suo nuovo contratto.